«Мне сейчас тяжело»: Волочкова продаст 20 квартир из-за пандемии

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Балерина Анастасия Волочкова собирается продать свое имущество в Астрахани для того, чтобы поправить финансовое положение. Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, доход артистки значительно снизился.

Для того чтобы поддерживать комфортный образ жизни во время пандемии, Волочкова решила продать недвижимость, которая досталась ей от бывшего супруга, бизнесмена Игоря Вдовина. Сейчас у балерины в Астрахани 20 квартир площадью от 50 до 150 квадратных метров. Волочкова планирует оставить себе лишь одну из них, остальные пойдут на продажу.

— У меня расходы очень большие. Красивое имущество надо содержать. Надо платить зарплаты людям. Мне сейчас тяжело. Есть у меня, конечно, кое-какие сбережения, но это не то, на что можно рассчитывать в будущем. Деньги утекают. Приход совсем не такой, сколько составляет расходная часть, — рассказала Волочкова в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Балерина добавила, что продажа недвижимости связана с ее творческими планами. По ее словам, она содержит штат сотрудников и планирует открывать собственный театр, на создание которого понадобятся большие средства.

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