Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Мне сейчас тяжело»: Волочкова продаст 20 квартир из-за пандемии
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Мне сейчас тяжело»: Волочкова продаст 20 квартир из-за пандемии

Анастасия Волоснова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова собирается продать свое имущество в Астрахани для того, чтобы поправить финансовое положение. Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, доход артистки значительно снизился.

Для того чтобы поддерживать комфортный образ жизни во время пандемии, Волочкова решила продать недвижимость, которая досталась ей от бывшего супруга, бизнесмена Игоря Вдовина. Сейчас у балерины в Астрахани 20 квартир площадью от 50 до 150 квадратных метров. Волочкова планирует оставить себе лишь одну из них, остальные пойдут на продажу.

— У меня расходы очень большие. Красивое имущество надо содержать. Надо платить зарплаты людям. Мне сейчас тяжело. Есть у меня, конечно, кое-какие сбережения, но это не то, на что можно рассчитывать в будущем. Деньги утекают. Приход совсем не такой, сколько составляет расходная часть, — рассказала Волочкова в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Балерина добавила, что продажа недвижимости связана с ее творческими планами. По ее словам, она содержит штат сотрудников и планирует открывать собственный театр, на создание которого понадобятся большие средства.

Читайте также: «Я отвечаю только за себя»: Гузеева раскритиковала обманутых мошенниками подписчиков

Анастасия Волочковапандемиянедвижимость
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Все мнения
О проекте