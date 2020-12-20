«Я отвечаю только за себя»: Гузеева раскритиковала обманутых мошенниками подписчиков

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Телеведущая Лариса Гузеева раскритиковала подписчиков, которые ведутся на «конкурсы» мошенников якобы от ее имени. Она заявила, что ответственность за доверие фейковым страницам несут только сами невнимательные поклонники, а не она.

Гузееву возмутило, что время от времени ей приходят сообщения от обманутых пользователей. Они верят розыгрышам на ненастоящих страницах телеведущей и теряют деньги. Телезвезда отметила, что много раз говорила подписчикам о существовании только одной своей страницы.

— Отвечайте за свои необдуманные поступки сами. Не ведитесь на проходимцев! Я отвечаю только за себя, — сообщила Гузеева в своем Instagram-аккаунте.

Большая часть подписчиков поддержала мнение телеведущей и призвала остальных быть разумнее.

«Для таких случаев стоит галочка в аккаунте, но люди не видят»; «Уважаю вас и восхищаюсь вами, вы совершенно правы!»; «Плюйте на всех и берегите свое здоровье»; «Разводить будут только тех, у кого сильные искушения, кто слаб духом!» — написали поклонники под постом Гузеевой.

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