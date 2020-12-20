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«Я отвечаю только за себя»: Гузеева раскритиковала обманутых мошенниками подписчиков
Фото: youtube.com / Идеальный ремонт

«Я отвечаю только за себя»: Гузеева раскритиковала обманутых мошенниками подписчиков

Анастасия Волоснова

Звезды

Телеведущая Лариса Гузеева раскритиковала подписчиков, которые ведутся на «конкурсы» мошенников якобы от ее имени. Она заявила, что ответственность за доверие фейковым страницам несут только сами невнимательные поклонники, а не она.

Гузееву возмутило, что время от времени ей приходят сообщения от обманутых пользователей. Они верят розыгрышам на ненастоящих страницах телеведущей и теряют деньги. Телезвезда отметила, что много раз говорила подписчикам о существовании только одной своей страницы.

— Отвечайте за свои необдуманные поступки сами. Не ведитесь на проходимцев! Я отвечаю только за себя, — сообщила Гузеева в своем Instagram-аккаунте.

Большая часть подписчиков поддержала мнение телеведущей и призвала остальных быть разумнее.

«Для таких случаев стоит галочка в аккаунте, но люди не видят»; «Уважаю вас и восхищаюсь вами, вы совершенно правы!»; «Плюйте на всех и берегите свое здоровье»; «Разводить будут только тех, у кого сильные искушения, кто слаб духом!» — написали поклонники под постом Гузеевой.

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конфликтЛариса Гузееваподписчики
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