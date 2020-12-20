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«Любимая!»: муж Боярской трогательно поздравил актрису с днем рождения
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Любимая!»: муж Боярской трогательно поздравил актрису с днем рождения

Анастасия Волоснова

Звезды

Актер Максим Матвеев поздравил свою жену Елизавету Боярскую с днем рождения в своем Instagram-аккаунте. В воскресенье, 20 декабря, актрисе исполнилось 35 лет.

В честь дня рождения супруги Матвеев выложил несколько ее фотографий в своих соцсетях. На снимках Боярская позирует на палубе яхты. Восхищенный женой муж трогательно подписал фотографии.

— С днем рождения, любимая! Пусть все будет так, как ты захочешь! — написал актер большими буквами свое поздравление.

Подписчики поддержали заботливого мужа в комментариях.

«С днем рождения вашу любимую Лизавету!»; «Самая красивая пара, обожаю вас, с днем рождения!»; «С днем рождения, Лизонька! Будьте здоровы и счастливы вместе!» — поздравили поклонники Боярскую под постом мужа.

Напомним, Матвеев и Боярская состоят в браке уже 10 лет и воспитывают двоих детей.

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