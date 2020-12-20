«Аргументированность»: Галкин показал забавное видео, где его дети спорят об уколах

Фото: youtube.com / ТО Gazgolder

Юморист Максим Галкин выложил в своем Instagram-аккаунте видео, в котором по-доброму ругаются его дети — сын Гарри и дочь Лиза. Ребята сидят за обеденным столом и обсуждают «укольчики» во время пандемии.

На видео семилетний Гарри уличил сестру в том, что она боится уколов. Девочка с братом была не согласна.

В кадре — двойняшки скромно сидят за обеденным столом, но громко перешептываются. Гарри уличил сестру в том, что та боится прививок и уколов. Девочка, в свою очередь доказывает обратное.

— Зачем мне делать укольчик, если я и не болею? — спросила брата Лиза.

— Ну, конечно! Ты же не соглашаешься, потому что боишься это делать, — пытался нападать на сестру Гарри.

По словам Гарри, поведение Лизы за утренним столом явно указывало на ее страх перед уколами. Сам мальчик заявил, что уже три раза бесстрашно получал уколы от своего знаменитого отца. Дети начали закидывать друг друга взаимными претензиями, а когда аргументы закончились стали передразнивать друг друга, показывая язык.

— А — Аргументированность, — с иронией подписал видео Максим Галкин.

Подписчиков умилил спор наследников Галкина и Пугачевой.

«С какой любовью друг к другу они спорят! Вот, учитесь, как надо!»; «А что? Показывать язык — самый аргументированный аргумент!»; «Чудо-детки!»; «Интересными становятся практически каждый день, но так жаль, что дети быстро растут», — написали поклонники в комментариях.

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