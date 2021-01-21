Стало известно о состоянии госпитализированной с коронавирусом Фрейндлих

Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Заболевшая коронавирусом актриса Алиса Фрейндлих остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом в четверг, 21 января, сообщила представитель Северо-Западного окружного Научно-клинического центра имени Соколова ФМБА.

Отмечается, что в состоянии легких народной артистки есть положительная динамика.

По словам представителя клиники, с четверга с Фрейндлих будет заниматься специалист по массажу и лечебной физкультуре, который будет вести с ней занятия по специальной схеме.

Помимо этого, в четверг состояние Фрейндлих оценил консилиум с привлечением экспертов со стороны, который подтвердил правильность тактики лечения с небольшими коррективами.

Представитель клиники опровергла распространившиеся в СМИ слухи о том, что у актрисы случился цитокиновый шторм, а ее выздоровлению якобы мешают курение и миниатюрность.

— Никакого ухудшения нет, — заверила собеседница РИА Новости.

Напомним, народную артистку СССР госпитализировали 25 декабря с COVID-19. До этого актриса в течение недели лечилась дома. Позже ее доставили в реанимацию. Состояние актрисы оценивали как стабильно тяжелое.

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