Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Народную артистку России Лию Ахеджакову выписали из больницы после перенесенного коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе театра «Современник» в понедельник, 18 января.

— Лия Меджидовна выписана из больницы, — передает сообщение РИА Новости.

Напомним, 9 января стало известно, что у Ахеджаковой выявили COVID-19. К тому моменту она уже провела в одной из московских больниц несколько дней. Представитель артистки отмечал, что она лечится в обычной, а не в реанимационной палате.

Лия Ахеджакова — советская и российская актриса. Она сыграла в таких картинах, как «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные», «Таня».

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