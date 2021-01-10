Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стали известны детали лечения госпитализированной с коронавирусом Алисы Фрейндлих
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Стали известны детали лечения госпитализированной с коронавирусом Алисы Фрейндлих

Виктория Родимкина

Общество

Актриса Алиса Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусом в больницу Санкт-Петербурга, занимается лечебной гимнастикой. Об этом сообщает Пятый канал в воскресенье, 10 января.

Актрису доставили в Клиническую больницу № 122 имени Л. Г. Соколова. Там она усиленно занимается лечебной физической культурой. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Алиса Фрейндлих много общается со своей дочерью.

Напомним, народную артистку СССР госпитализировали 25 декабря с COVID-19. Ранее сообщалось, что в течение недели актриса лечилась дома. Позже ее доставили в реанимацию. Состояние актрисы оценивали как стабильно тяжелое.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Жена Грачевского рассказала о состоянии режиссера после госпитализации с COVID-19

состояние стабилизировалосьАлиса Фрейндлихкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Все мнения
О проекте