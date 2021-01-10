Стали известны детали лечения госпитализированной с коронавирусом Алисы Фрейндлих

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Актриса Алиса Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусом в больницу Санкт-Петербурга, занимается лечебной гимнастикой. Об этом сообщает Пятый канал в воскресенье, 10 января.

Актрису доставили в Клиническую больницу № 122 имени Л. Г. Соколова. Там она усиленно занимается лечебной физической культурой. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Алиса Фрейндлих много общается со своей дочерью.

Напомним, народную артистку СССР госпитализировали 25 декабря с COVID-19. Ранее сообщалось, что в течение недели актриса лечилась дома. Позже ее доставили в реанимацию. Состояние актрисы оценивали как стабильно тяжелое.

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