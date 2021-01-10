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Жена Грачевского рассказала о состоянии режиссера после госпитализации с COVID-19
Фото: youtube.com / Россия 1

Жена Грачевского рассказала о состоянии режиссера после госпитализации с COVID-19

Виктория Родимкина

Общество

Врачи стабилизировали состояние художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Об этом рассказала его жена Екатерина Белоцерковская в воскресенье, 10 января.

— Состояние его стабилизировали, врачи работают, врачи стараются. Сейчас все силы направлены только на его выздоровление, — цитирует супругу Грачевского ТАСС.

Екатерина Белоцерковская призвала верить в благополучный исход лечения. Она отметила, что в такой ситуации остается только молиться, а обсуждения и неверная информация могут только навредить.

О своем заражении ковидом режиссер сообщил 21 декабря. Тогда он сказал, что лечится дома и идет на поправку. Однако 27 декабря стало известно, что Грачевского госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Позже его перевели в реанимацию.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, автор таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония», а также автор проекта «Социальная реклама». Также он является создателем нескольких документальных фильмов. В 2002 году он стал художественным руководителем детского киножурнала «Ералаш».

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Ранее по теме: Долинский рассказал, что состояние лечащегося от COVID-19 Грачевского сейчас стабильное

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