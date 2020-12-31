СМИ: Госпитализированного с коронавирусом Бориса Грачевского перевели в реанимацию

Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, который недавно заболел коронавирусом, был переведен в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash» в четверг, 31 декабря.

О своем заражении ковидом режиссер сообщил 21 декабря. Тогда он сказал, что лечится дома и идет на поправку. Однако 27 декабря стало известно, что Грачевского госпитализировали из-за ухудшения самочувствия.

— Уже в клинике состояние стало ухудшаться, усилились одышка и слабость. Назначенные препараты пока не дают видимых результатов, Борис Юрьевич переведен в реанимацию, — говорится в сообщении.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, автор таких фильмов как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония», а также автор проекта «Социальная реклама». Также он является создателем нескольких документальных фильмов. В 2002 году он стал художественным руководителем детского киножурнала «Ералаш».

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