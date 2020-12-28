«Маски, капельницы»: Грачевский рассказал о самочувствии после госпитализации с COVID-19
Режиссер и худрук детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский рассказал о своем состоянии здоровья после госпитализации из-за выявленного у него коронавируса. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает ФАН.
Сценарист подтвердил, что на данный момент находится под наблюдением медиков.
— Да, я в больнице. Среднее состояние, маски, капельницы — все, что положено, — рассказал Грачевский.
По его словам, поражение легких по итогам компьютерной томографии «достаточное».
О своем заражении ковидом режиссер сообщил 21 декабря. Тогда он сказал, что лечится дома и идет на поправку.
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