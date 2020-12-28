Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Маски, капельницы»: Грачевский рассказал о самочувствии после госпитализации с COVID-19
Фото: Из личного архива Бориса Грачевского

«Маски, капельницы»: Грачевский рассказал о самочувствии после госпитализации с COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Режиссер и худрук детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский рассказал о своем состоянии здоровья после госпитализации из-за выявленного у него коронавируса. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает ФАН.

Сценарист подтвердил, что на данный момент находится под наблюдением медиков.

— Да, я в больнице. Среднее состояние, маски, капельницы — все, что положено, — рассказал Грачевский.

По его словам, поражение легких по итогам компьютерной томографии «достаточное».

О своем заражении ковидом режиссер сообщил 21 декабря. Тогда он сказал, что лечится дома и идет на поправку.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вдова и тяжелобольная дочь Баталова заразились коронавирусом

здоровьекоронавирусБорис Грачевский
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Все мнения
О проекте