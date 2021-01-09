Долинский рассказал, что состояние лечащегося от COVID-19 Грачевского сейчас стабильное

Фото: Из личного архива Бориса Грачевского

Актер Владимир Долинский прокомментировал слухи о коме Бориса Грачевского, который лечится от коронавируса в одной из московских клиник. Он рассказал, что состояние создателя «Ералаша» стабильное и ни о какой коме не может идти речи.

— Сегодня Боря лучше. Нет, у него состояние стабилизировалось, ему лучше. Трудно говорить о выздоровлении, но состояние стабилизировалось, — приводит слова Долинского 5-tv.ru.

Грачевский сообщил о своем заражении коронавирусом 21 декабря. Сначала он лечился дома. 27 декабря стало известно, что режиссера госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Сейчас он находится в реанимации, у него поражено 75 процентов легких.

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