Фото: youtube.com/ Культура достоинства

Народную артистку РФ Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил представитель актрисы, продюсер Ефим Спектор в субботу, 9 января.

По его словам, Лия Ахеджакова была доставлена в московскую больницу. На данный момент она лежит под капельницей, к аппарату искусственной вентиляции легких ее не подключали.

— Заболела три дня назад. Непонятно как, но в театр ходила, — сказал Ефим Спектор.

Лия Ахеджакова — советская и российская актриса. Народная артистка России. Сыграла в таких картинах, как «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные», «Таня».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Стало известно о состоянии заболевших коронавирусом Басилашвили и Фрейндлих