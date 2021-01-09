Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
Народную артистку РФ Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил представитель актрисы, продюсер Ефим Спектор в субботу, 9 января.
По его словам, Лия Ахеджакова была доставлена в московскую больницу. На данный момент она лежит под капельницей, к аппарату искусственной вентиляции легких ее не подключали.
— Заболела три дня назад. Непонятно как, но в театр ходила, — сказал Ефим Спектор.
Лия Ахеджакова — советская и российская актриса. Народная артистка России. Сыграла в таких картинах, как «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные», «Таня».
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