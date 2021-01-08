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Стало известно о состоянии заболевших коронавирусом Басилашвили и Фрейндлих
Алиса Фрейндлих / Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Стало известно о состоянии заболевших коронавирусом Басилашвили и Фрейндлих

Анастасия Колоскова

Звезды

Народные артисты Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих, ранее доставленные в больницу с COVID-19, идут на поправку. Об этом сообщили в Большом драматическом театре (БДТ) имени Георгия Товстоногова.

— Мы рассчитываем, что Олег Валерианович в ближайшее время будет выписан домой, у Алисы Бруновны врачи отмечают постепенное улучшение, — рассказал представитель БДТ ТАСС, не уточнив о сроках выписки актеров.

Ранее состояние 86-летнего Олега Басилашвили прокомментировала его дочь Ксения. По ее словам, отец не нуждается в специальном лечении и остается в больнице из-за хронических заболеваний.

Алиса Фрейндлих переносила болезнь тяжелее. Она проходила лечение в палате интенсивной терапии на кислородной поддержке. Сообщалось, что вместе с Фрейндлих с COVID-19 госпитализировали ее дочь, а через пару дней и внучку.

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Олег БасилашвилигоспитализацияАлиса Фрейндлих
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