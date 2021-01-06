Дочь Басилашвили рассказала о состоянии госпитализированного с COVID-19 актера
Народный артист СССР Олег Басилашвили, который 3 января попал в больницу с коронавирусом, чувствует себя нормально. Об этом рассказала дочь 86-летнего актера Ксения Басилашвили.
По словам Ксении, ее отец не нуждается в специальном лечении.
— Учитывая хронические заболевания отца, врачи решили, что терапию необходимо проходить в больнице, чтобы можно было где-то капельницу поставить, если это потребуется, — рассказала она ЦСН.
Как отметили в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова, состояние Олега Валериановича можно назвать стабильным. Медики отмечают положительную динамику в течении болезни актера.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Сергей Соседов рассказал, каким категориям артистов россияне доверяют меньше всего