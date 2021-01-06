Дочь Басилашвили рассказала о состоянии госпитализированного с COVID-19 актера

Олег Басилашвили/ Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Народный артист СССР Олег Басилашвили, который 3 января попал в больницу с коронавирусом, чувствует себя нормально. Об этом рассказала дочь 86-летнего актера Ксения Басилашвили.

По словам Ксении, ее отец не нуждается в специальном лечении.

— Учитывая хронические заболевания отца, врачи решили, что терапию необходимо проходить в больнице, чтобы можно было где-то капельницу поставить, если это потребуется, — рассказала она ЦСН.

Как отметили в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова, состояние Олега Валериановича можно назвать стабильным. Медики отмечают положительную динамику в течении болезни актера.

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