Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дочь Басилашвили рассказала о состоянии госпитализированного с COVID-19 актера
Олег Басилашвили/ Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Дочь Басилашвили рассказала о состоянии госпитализированного с COVID-19 актера

Анастасия Колоскова

Звезды

Народный артист СССР Олег Басилашвили, который 3 января попал в больницу с коронавирусом, чувствует себя нормально. Об этом рассказала дочь 86-летнего актера Ксения Басилашвили.

По словам Ксении, ее отец не нуждается в специальном лечении.

— Учитывая хронические заболевания отца, врачи решили, что терапию необходимо проходить в больнице, чтобы можно было где-то капельницу поставить, если это потребуется, — рассказала она ЦСН.

Как отметили в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова, состояние Олега Валериановича можно назвать стабильным. Медики отмечают положительную динамику в течении болезни актера.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Соседов рассказал, каким категориям артистов россияне доверяют меньше всего

Олег Басилашвилигоспитализациякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Праздник в новых условиях

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Все мнения
О проекте