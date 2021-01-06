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Сергей Соседов рассказал, каким категориям артистов россияне доверяют меньше всего
/ Фото: sosedov.tv/

Сергей Соседов рассказал, каким категориям артистов россияне доверяют меньше всего

Юлия Ямпольская

Звезды

Критик Сергей Соседов оценил рейтинг надежных звезд, составленный компанией «Ромир». Он назвал тех, кому, по его мнению, жители России доверять не станут.

Так, согласно исследованию, россияне выбрали актера Константина Хабенского и шоумена Дмитрия Нагиева. В тройке лидеров оказался и режиссер Никита Михалков, передает ТАСС.

В топ-5 также вошли Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Чулпан Хаматова и Мария Кожевникова. Замкнули десятку Александр Петров, Владимир Машков и Иван Охлобыстин.

По словам Соседова, многие из этого списка вызывают у него недоверие.

— Особенно это касается деятелей шоу-бизнеса, новомодных особенно каких-то: реперы, вот это вот все. Вот это уж точно доверия не вызывает никакого. Наверно сериальные актеры, — цитирует Соседова «Пятый канал».

Он отметил, что доверие россиян завоевывается годами и является вопросом времени. Граждане доверяют тем артистам, которых знают достаточно давно. Это не касается рэперов, например, которые появились два-три года назад, подчеркнул Соседов.

Критик уточнил, что все, кто оказался в лидерах, находятся там заслуженно. Он также объяснил, что звезды, находящиеся в топе рейтинга, уникальны.

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критикСергей Соседоврейтинг
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