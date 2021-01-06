Сергей Соседов рассказал, каким категориям артистов россияне доверяют меньше всего

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Критик Сергей Соседов оценил рейтинг надежных звезд, составленный компанией «Ромир». Он назвал тех, кому, по его мнению, жители России доверять не станут.

Так, согласно исследованию, россияне выбрали актера Константина Хабенского и шоумена Дмитрия Нагиева. В тройке лидеров оказался и режиссер Никита Михалков, передает ТАСС.

В топ-5 также вошли Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Чулпан Хаматова и Мария Кожевникова. Замкнули десятку Александр Петров, Владимир Машков и Иван Охлобыстин.

По словам Соседова, многие из этого списка вызывают у него недоверие.

— Особенно это касается деятелей шоу-бизнеса, новомодных особенно каких-то: реперы, вот это вот все. Вот это уж точно доверия не вызывает никакого. Наверно сериальные актеры, — цитирует Соседова «Пятый канал».

Он отметил, что доверие россиян завоевывается годами и является вопросом времени. Граждане доверяют тем артистам, которых знают достаточно давно. Это не касается рэперов, например, которые появились два-три года назад, подчеркнул Соседов.

Критик уточнил, что все, кто оказался в лидерах, находятся там заслуженно. Он также объяснил, что звезды, находящиеся в топе рейтинга, уникальны.

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