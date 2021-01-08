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Ученые описали симптомы затяжной стадии коронавируса
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ученые описали симптомы затяжной стадии коронавируса

Анастасия Колоскова

Здоровье

Ученые из британского Национального института по здоровью и уходу описали симптомы, по которым можно распознать затяжную стадию COVID-19.

Так, эксперты установили, что лечение от коронавирусной инфекции может превышать три месяца. Симптомы затяжного течения болезни могут отличаться, из-за чего его нелегко диагностировать.

Пациенты отмечали кашель, непрекращающееся недомогание, боли в грудной клетке и учащенное сердцебиение.

У больных с диагнозом затяжного COVID-19 может нарушиться сон или появиться головокружение, а также другие неврологические симптомы, отмечают ученые.

Кроме этого, такие пациенты жаловались на кожные высыпания, проблемы с кишечником и боли в мышцах и суставах.

Описанные симптомы могут сопровождать коронавирусных больных в течение долгого времени, даже после кажущейся победы над инфекцией, сообщает Express.

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