Стало известно о состоянии госпитализированной с коронавирусом Алисы Фрейндлих

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Состояние госпитализированной с коронавирусной инфекцией народной артистки СССР Алисы Фрейндлих остается тяжелым, но стабильным. Об этом в понедельник, 4 января, рассказала представитель Северо-Западного окружного Научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.

Отмечается, что артистка расположена в палате интенсивной терапии на кислородной поддержке. Вместе с Фрейндлих с COVID-19 госпитализировали ее дочь, а через пару дней и внучку.

— Сейчас они пошли на поправку, — цитирует представителя клиники РИА Новости.

Напомним, народную артистку СССР госпитализировали 25 декабря с COVID-19. Ранее сообщалось, что в течение недели актриса лечилась дома.

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