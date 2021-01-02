Госпитализированный с COVID-19 Василий Лановой пробудет в больнице несколько дней

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, пробудет в больнице еще несколько дней. Об этом в субботу, 2 января, рассказала представитель актера Антонина Журавлева.

— У него поражение легких — пять процентов. Его выпишут через несколько дней. Все в порядке с ним, пока с Ириной Петровной (жена артиста Ирина Купченко — прим. «ВМ») в больнице побудет. У нее нет заражения. Она пока с ним останется, но, я думаю, завтра уедет. Все обошлось, — цитирует слова Журавлевой РИА Новости.

Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что Василия Ланового госпитализировали с коронавирусом.

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