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В больнице рассказали о состоянии народной артистки СССР Алисы Фрейндлих
Алиса Фрейндлих/ Фото: YouTube.com / Документальное кино на Первом

В больнице рассказали о состоянии народной артистки СССР Алисы Фрейндлих

Ксения Монахова

Звезды

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, госпитализированной с коронавирусной инфекцией в клиническую больницу № 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге, остается стабильным. Об этом в субботу, 2 января, рассказали в медицинском учреждении.

— Состояние без изменений, ночь прошла спокойно, — сообщили в клинике.

Ранее состояние артистки оценивалось как стабильно тяжелое. Представитель клиники рассказал, что на лечении также находится дочь Фрейндлих Варвара Владимирова, передает ТАСС.

Напомним, народную артистку СССР госпитализировали 25 декабря с COVID-19. Ранее сообщалось, что в течение недели актриса лечилась дома. На данный момент артистка находится в реанимационной палате под постоянным наблюдением специалистов.

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