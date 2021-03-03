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Российскую фигуристку Марию Сотскову дисквалифицировали на 10 лет
Фото: instagram.com/m_a_r_i_y_

Российскую фигуристку Марию Сотскову дисквалифицировали на 10 лет

Кирилл Николаев

Спорт

Российская фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на десять лет. Об этом в среду, 3 марта, сообщили на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Вердикт вынесен в соответствии с решением дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). По словам главы Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова, спортсменка использовала запрещенный препарат «Фуросемид».

Срок дисквалификации Сотсковой истечет 5 апреля 2030 года.

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