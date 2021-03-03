Российскую фигуристку Марию Сотскову дисквалифицировали на 10 лет

Фото: instagram.com/m_a_r_i_y_

Российская фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на десять лет. Об этом в среду, 3 марта, сообщили на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Вердикт вынесен в соответствии с решением дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). По словам главы Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова, спортсменка использовала запрещенный препарат «Фуросемид».

Срок дисквалификации Сотсковой истечет 5 апреля 2030 года.

Читайте также: Бывшего президента ВФЛА Шляхтина дисквалифицировали на четыре года