Российскую фигуристку Марию Сотскову дисквалифицировали на 10 лет
Российская фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на десять лет. Об этом в среду, 3 марта, сообщили на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Вердикт вынесен в соответствии с решением дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). По словам главы Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова, спортсменка использовала запрещенный препарат «Фуросемид».
Срок дисквалификации Сотсковой истечет 5 апреля 2030 года.
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