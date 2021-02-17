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Бывшего президента ВФЛА Шляхтина дисквалифицировали на четыре года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Бывшего президента ВФЛА Шляхтина дисквалифицировали на четыре года

Кирилл Николаев

Спорт

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин признан виновным в манипуляции с документами и даче ложных показаний по делу легкоатлета Данилы Лысенко. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в пресс-службе независимого дисциплинарного органа (Athletics Integrity Unit).

В ноябре 2019 года AIU обвинил ВФЛА и нескольких должностных лиц федерации, среди которых Шляхтин, исполнительный директор Александр Паркин, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян и сотрудники ВФЛА Елена Орлова и Елена Иконникова, в нарушении антидопинговых правил. Фигуранты дела представили поддельные документы по делу Данилы Лысенко. Он дисквалифицирован за нарушение правил тестирования на допинг.

В результате Шляхтин, Карамян, Паркин, Орлова и Иконникова дисквалифицированы на четыре года, сообщает Интерфакс.

Напомним, что 12 марта 2020 года совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским спортсменам. Организацию оштрафовали на пять миллионов долларов за причастность ее экс-руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряным призером чемпионата мира по прыжкам в высоту Данилой Лысенко.

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