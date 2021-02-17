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Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и вышел в полуфинал Australian Open
Фото: instagram.com/medwed33

Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и вышел в полуфинал Australian Open

Виктория Родимкина

Спорт

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и вышел в полуфинал соревнований.

Игра завершилась со счетом 7:5, 6:3, 6:2.

Известно, что в полуфинале Медведев встретится с победителем встречи Стефанос Циципас (Греция) — Рафаэль Надаль (Испания).

Напомним, Даниил Медведев находится на четвертом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В прошлом году на Australian Open спортсмен дошел до четвертого круга.

Ранее сообщалось, что в полуфинал вышел другой российский спортсмен — Аслан Карацев. Так, впервые в истории Открытого чемпионата Австралии в полуфинале поучаствуют сразу два теннисиста из России.

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