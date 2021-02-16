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Российский теннисист Карацев вышел в полуфинал Australian Open
Фото: si.robi / CC BY-SA 2.0

Российский теннисист Карацев вышел в полуфинал Australian Open

Юлия Ямпольская

Спорт

Российский теннисист Аслан Карацев победил игрока из Болгарии Григора Димитрова в четвертьфинале Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу россиянина. В конце второго сета Димитров травмировался, а перед началом четвертого брал медицинский тайм-аут. В полуфинале российский теннисист встретится с победителем матча между Сербией и Германией. Карацев впервые играет в основной сетке турнира серии. Ранее у него не получалось преодолеть квалификацию.

Уточняется, что турнир закончится 21 февраля. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира составляет 61 миллион долларов.

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