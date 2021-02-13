Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии

Фото: instagram.com/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open. Данный турнир проходит в австралийском городе Мельбурн.

В матче третьего раунда российский теннисист обыграл серба Филипа Крайиновича. Медведев играл под четвертым номером, а Крайинович — под номером 28.

Игра спортсменов продолжалась три часа и шесть минут. Россиянин обыграл соперника со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.

В четвертьфинале чемпионата Медведев выступит против американца Маккензи Макдональда, который занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 192-е место.

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