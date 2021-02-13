Директор «Локомотива» допустил перенос основной базы в Черкизово

Фото: twitter.com / ФК«Локомотив»

Основная тренировочная база столичной футбольной команды «Локомотив» может быть перенесена в Черкизово. Об этом в субботу, 13 февраля, рассказал генеральный директор клуба Владимир Леонченко.

Он напомнил, что в конце 2020 года началась реконструкция базы «Локомотива» в Баковке. До завершения работ команда будет тренироваться в «Лужниках».

При этом «есть понимание, что первая команда должна быть рядом с молодежной, юношескими и академией», рассказал Леонченко. Он отметил, что территория стадиона в Черкизово «позволяет увеличить количество полей, создать условия для проживания». При выполнении этих условий вопрос переноса основной базы в Черкизово «вполне может быть рассмотрен».

— Дети, которые в ней занимаются, должны видеть рядом кумиров. Сегодня же, когда первая команда уезжает в Баковку, она изолирована от всех остальных команд клуба, — рассказал гендиректор «железнодорожников».

Леонченко указал, что в случае переноса основной базы в Черкизово можно было бы сформировать «единую систему, начиная от академии и заканчивая основной командой», пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, в декабре 2020 года пост генерального директора «Локомотива» покинул Василий Кикнадзе. Сменивший его в этой должности Владимир Леонченко в составе «железнодорожников» в 1994 году завоевал бронзовую медаль чемпионата России.

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