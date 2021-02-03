Названа команда с самой высокой мотивацией в Кубке России по футболу

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Российский футбольный союз огласил расписание матчей 1/8 финала Кубка России по футболу. У какой из 16 команд больше шансов победить в этом турнире? Об этом «Вечерняя Москва» поговорила с комментатором и ведущим «Матч ТВ» Александром Неценко.

Он обратил внимание, что решающая фаза турнира состоится только в мае. Так что сейчас крайне трудно предугадать исход кубка.

— Попытка предугадать победителя Кубка России сейчас является гаданием на кофейной гуще, потому что развязка турнира запланирована на середину мая. Кроме того, сейчас нет турнирной сетки, и после каждого раунда будет жеребьевка. Трудно обладать какими-то раскладами, — сказал Неценко.

В то же время не следует забывать о том, что победа в кубке дает право выхода в Лигу Европы, а занявшие 3–4 места клубы отправятся в Лигу конференций.

— Турнир был переформатирован именно под это. В Лигу Европы российские команды смогут попасть либо победив в Кубке России, либо проиграв в квалификации Лиги чемпионов. Другого не дано. А в ЛЧ у нас будут играть две команды. Большие клубы будут заинтересованы в победе в этом кубке, — говорит комментатор.

Наибольшее рвение выиграть Кубок России будут проявлять те команды, которые не набрали достаточно очков в Премьер-лиге.

— Надо понимать, что команды, не набравшие очков в чемпионате, будут больше мотивированы в кубке. Например, тот же «Локомотив». Ему достался «Тамбов», а этот клуб, как известно, вообще находится на грани закрытия. Судя по всему, «Локомотив» получит право сыграть в четвертьфинале без игры, — подчеркнул футбольный эксперт.

Ранее появилась информация о том, что в «Тамбове» осталось девять футболистов.

По мнению Неценко, шансы высоки и у ЦСКА, так как его соперник — «СКА-Хабаровск». Но армейцы будут делать ставку на чемпионат. Сознательно сливать кубок никто не будет, но за него активнее будут бороться те команды, у которых нет шанса отобраться в Лигу чемпионов, заключил он:

— У «Локомотива» хороший состав, опыт в уже кубковых турнирах. И именно такие команды будут бороться за национальный кубок.

Матчи плей-офф Кубка России пройдут 20–22 февраля. Расписание игр 1/8 финала выглядит следующим образом. 20 февраля «Зенит» сыграет с «Арсеналом», а «Динамо» со «Спартаком». 21 февраля ЦСКА померится силами с «СКА-Хабаровском», «Локомотив» сыграет с «Тамбовом», «Краснодар» — с «Сочи», «Ростов» — с «Ахматом». И завершат серию матчи «Уфа» — «Урал» и «Химки» — «Крылья Советов», которые запланированные на 22 февраля.

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