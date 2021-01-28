Не жизнь, а сказки Кокорина

Фото: youtube.com / FC Spartak Moscow

Переход Александра Кокорина в известный итальянский клуб «Фиорентина» произвел фурор среди российских болельщиков. Как же могло получиться, что форвард, отсидевший в тюрьме, не нужный сборной страны, питерскому «Зениту» и московскому «Спартаку», стал желанным игроком во Флоренции? Совершенно сказочная история. Иванушка-дурачок и Колобок отдыхают.

Жизненный путь, точнее похождения по жизни, Александра Кокорина, ей-богу, готовый сценарий для продолжения сказки. Уроженец городка Валуйки и футбольный самородок с ранних лет оказался в Москве, где и начались его невероятные приключения. Причем скандальная слава Кокорина опередила его спортивную кругов на семь.

Что любопытно, футболист сам себе создавал кучу проблем — препятствий, которые преодолевал не хуже лодочника, бросающего весла на стремнине: «Авось вывезет».

Кажется, что само течение жизни благоволит Кокорину, пусть даже едет он по встречной полосе на своем «бентли» по Страстному бульвару (февраль 2017 года), или устраивает банкет на 250 тысяч евро в Монте-Карло (2016 год), или дразнит «за усы» тренера сборной России Станислава Черчесова (июнь 2017-го).

Коллекцию видео этих неспортивных «геройств» в интернете Кокорин здорово пополнил осенью 2018 года, после того как, приняв на грудь со своим другом Мамаевым в московском кафе, отоварил стулом по голове чиновника из Минпромторга.

Далее СИЗО, суд, тюремный срок и выход на свободу 17 сентября 2019 года. Казалось бы, после таких «подвигов» спортивная карьера Кокорина непременно должна пойти ко дну. Тем более что футбольные достижения куда скромнее его выходок за пределами стадиона.

К своим 29 годам форвард Кокорин успел поиграть в московском «Динамо», махачкалинском «Анжи», «Зените», в «Сочи», в столичном «Спартаке», в составе сборной России был участником чемпионата мира и двух чемпионатов Европы. В 48 матчах за сборную России на его счету 12 мячей. Но и разу он не смог забить более 10 голов в чемпионатах России. Рекорд сезонной результативности Кокорина — 19 голов (10 в ЧР, 9 в еврокубках) пришелся на игровой отрезок 2017/2018. Негусто. Однако в каждой команде его привечали тренеры как самого талантливого игрока российского футбола. Именно тренерская вера в сверхталантливость Кокорина не только является спасательным кругом, но и приносит сверхприбыли.

Свежий пример. В августе прошлого года Кокорин подписал контракт со «Спартаком»: годовая зарплата — 3 млн долларов, ежемесячная — более 18 млн рублей. Как игрок отблагодарил московский клуб за доверие? За неполные полгода Кокорин провел за красно-белых всего 10 матчей, забил два гола (оба с пенальти). Все остальное время он восстанавливался от травм, полировал скамейку запасных, а в декабре рванул отдыхать на Мальдивы. Боссы красно-белых ломали головы, куда бы сбагрить форварда, чтобы хоть как-то возместить потери от его приобретения. И тут как в сказке, в январе 2021 года в офис «Спартака» позвонили из «Фиорентины»: а продайте нам Кокорина. Немая сцена...

Фокус в том, что устоявшееся мнение россиян о Кокорине для итальянских специалистов не довод. Они-то как раз высокого мнения о его таланте. Как, например, Фабио Капелло, работавший с Кокориным в сборной России, или Роберто Манчини, тренировавший форварда в «Зените».

Да и главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли хочет видеть Кокорина в своей команде. По новому контракту (на 3,5 года) Кокорин будет зарабатывать в «Фиорентине» порядка двух миллионов евро в год. Очень приятная бухгалтерия для футболиста, который до сих пор кушал тюремную баланду. Сегодня Иванушка-дурачок российского футбола вновь оседлал Конька-горбунка, обещая итальянской прессе принести «Фиорентине» новые трофеи, о которых там давно забыли.

В общем, мели, Емеля, твоя неделя, пока в Италии не раскусили загадочную русскую душу форварда.

Увы, даже Колобок не убежит от себя, своего характера и привычек. Хоть в Валуйках, хоть в Москве, хоть во Флоренции. Но чу... Еще не финал. Сказка жизни А. Кокорина продолжается.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Бышовец, экс-тренер сборной России:

— Кокорину почти 30 лет. И за это время я не могу вспомнить о нем ничего, кроме скандалов. Он словно дерево, которое цветет, но не плодоносит. Поэтому нет оснований ждать чудес от Кокорина в Италии. Да, он талантлив, но у него очень низкий волевой порог для того, чтобы проявить себя в итальянском футболе.

Читайте также: «Наглая клевета»: Сергей Шубенков ответил на обвинения в употреблении допинга