«Наглая клевета»: Сергей Шубенков ответил на обвинения в употреблении допинга
Легкоатлет Сергей Шубенков назвал информацию о его положительной допинг-пробе наглой клеветой. Об этом спортсмен сообщил в соцсетях.
По словам Шубенкова, он никогда не использовал запрещенные препараты в своей спортивной карьере.
— Свое отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось. Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! — написал легкоатлет в Instagram-аккаунте.
Он признался, что действительно получил письмо от AIU, но раскрывать его содержание отказался «из юридических соображений».
Спортсмен поблагодарил всех, кто не поверил нелицеприятным слухам о нем.
Ранее СМИ сообщили, что Шубенкова якобы заподозрили в использовании допинга.
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