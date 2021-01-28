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«Наглая клевета»: Сергей Шубенков ответил на обвинения в употреблении допинга
Сергей Шубенков завоевал медали четыре раза подряд/ Фото: www.instagram.com / sergey.shubenkov / Официальный аккаунт

«Наглая клевета»: Сергей Шубенков ответил на обвинения в употреблении допинга

Анастасия Колоскова

Спорт

Легкоатлет Сергей Шубенков назвал информацию о его положительной допинг-пробе наглой клеветой. Об этом спортсмен сообщил в соцсетях.

По словам Шубенкова, он никогда не использовал запрещенные препараты в своей спортивной карьере.

— Свое отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось. Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! — написал легкоатлет в Instagram-аккаунте.

Он признался, что действительно получил письмо от AIU, но раскрывать его содержание отказался «из юридических соображений».

Спортсмен поблагодарил всех, кто не поверил нелицеприятным слухам о нем.

Ранее СМИ сообщили, что Шубенкова якобы заподозрили в использовании допинга.

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