Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Легкоатлета Сергея Шубенкова заподозрили в использовании допинга
Фото: Скриншот видео на Youtube / Sportfaza Перезагрузка

СМИ: Легкоатлета Сергея Шубенкова заподозрили в использовании допинга

Никита Абрамов

Спорт

Российский легкоатлет Сергей Шубенков попался на использовании допинга. Сданный им допинг-тест показал положительный результат.

— На допинге попался Шубенков. Чтобы немного погасить употребленный допинг, он принял фуросемид — препарат-прикрытие (запрещен WADA), который смазывает действие запрещенного препарата, — сообщило NEWS.ru со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что эксперт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Маргарита Пахноцкая направила эту информацию главе рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсену.

Читайте также: Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира под флагом СБР

спортсменыдопинглегкая атлетика
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Дмитрий Волкострелов
Дмитрий Волкострелов

Какой он — театр будущего

Алексей Дейкин
Алексей Дейкин

За что погибли мухи дрозофилы

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сколько денег нужно москвичу для счастья

Александр Козлов
Александр Козлов

Город не бросает бездомных животных

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Все мнения
О проекте