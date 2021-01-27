СМИ: Легкоатлета Сергея Шубенкова заподозрили в использовании допинга

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков попался на использовании допинга. Сданный им допинг-тест показал положительный результат.

— На допинге попался Шубенков. Чтобы немного погасить употребленный допинг, он принял фуросемид — препарат-прикрытие (запрещен WADA), который смазывает действие запрещенного препарата, — сообщило NEWS.ru со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что эксперт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Маргарита Пахноцкая направила эту информацию главе рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсену.

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