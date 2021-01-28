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ЦСКА обыграл немецкую «Альбу» в матче Евролиги
Фото: twitter.com/cskabasket

ЦСКА обыграл немецкую «Альбу» в матче Евролиги

Татьяна Плотникова

Спорт

Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Альбой» (Берлин, Германия) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча в Берлине завершилась со счетом 71:68 (20:15, 14:22, 18:19, 19:12). Самым результативным игроком матча среди «армейцев» стал Торнике Шенгелия, набравший двадцать очков. Еще один представитель ЦСКА Дэниэл Хэкетт заработал тринадцать очков и сделал два подбора, Никола Милутинов записал в свой актив десять очков и одиннадцать подборов.

Столичный клуб одержал победу, несмотря на отсутствие в составе защитника Майка Джеймса. Спортсмен отстранен от тренировок и участия в играх из-за перепалки с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом и драки с Шенгелией. При этом Джеймс отрицает факт драки.

Данная победа стала для ЦСКА шестнадцатой в двадцати двух матчах. Московский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице.

29 января ЦСКА предстоит домашний матч против немецкой «Баварии».

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