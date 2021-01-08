Подмосковные «Химки» уступили «Жальгирису» в матче Евролиги

Фото: twitter.com/khimkibasket

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» потерпел поражение от «Жальгириса» (Литва) в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, прошедшая на площадке литовского клуба в Каунасе, завершилась со счетом 102:75 (22:20, 17:28, 39:13, 24:14) в пользу хозяев. Самым результативным игроком российской команды стал Алексей Швед, набравший 22 очка.

Это поражение стало для «Химок» десятым подряд, в турнирной таблице подмосковный клуб является аутсайдером всего с двумя победами.

Первое место в турнирной таблице занимает московский ЦСКА, несмотря на то, что накануне «армейцы» уступили «Басконии».

Читайте также: Подмосковные «Химки» потерпели шестое поражение подряд в Евролиге