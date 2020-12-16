Подмосковные «Химки» потерпели шестое поражение подряд в Евролиге

Фото: twitter.com/khimkibasket

Баскетбольный клуб «Химки» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Евролиги — шестое подряд.

На выезде в Испании «Химки» уступили «Барселоне» со счетом 74:87. При этом самым результативным игроком стал центровой команды хозяев Никола Миротич (24 очка). В составе «Химок» больше всех набрал защитник Алексей Швед (22 очка).

В настоящее время подмосковный клуб остается на последнем, 18-м, месте в турнирной таблице с двумя победами в 14 матчах.

18 декабря «Химки» сыграют с французским «Вийербаном» на его площадке.

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