Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Московский ЦСКА уступил «Басконии» в матче Евролиги
Фото: twitter.com/cskabasket

Московский ЦСКА уступил «Басконии» в матче Евролиги

Татьяна Плотникова

Спорт

Московский баскетбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от испанской «Басконии» в матче 18-го раунда регулярного сезона Евролиги.

Встреча, прошедшая в Испании, завершилась со счетом 95:93 (31:19, 15:26, 33:22, 16:26) в пользу «Басконии». У победителей дабл-дабл сделал Пьеррия Хенри (18 очков, десять передач), Акилле Полонара также набрал 18 очков.

В составе армейцев 20 очков, семь передач и пять подборов — в активе Майка Джеймса. 13 баллов, девять подборов и шесть передач — у Торнике Шенгелии.

В настоящее время ЦСКА лидирует в турнирной таблице Евролиги (14 побед, четыре поражения). 13 января москвичам предстоит матч против «Жальгириса» (Литва).

Читайте также: Подмосковные «Химки» потерпели шестое поражение подряд в Евролиге

баскетболЕвролигаЦСКА
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Все мнения
О проекте