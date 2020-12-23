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ФК «Локомотив» объявил об уходе Василия Кикнадзе с поста генерального директора
Фото: fclm.ru/Официальный сайт ФК «Локомотив»

ФК «Локомотив» объявил об уходе Василия Кикнадзе с поста генерального директора

Кирилл Николаев

Спорт

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе покидает свой пост. Об этом в среду, 23 декабря, сообщили на официальном сайте команды.

Новым генеральным директоров клуба стал Владимир Леонченко. В составе «Локомотива» он завоевал бронзовую медаль чемпионата России в 1994 году.

Кроме того, в связи с переходом на другую должность клуб покинул председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. Его сменит заместитель генерального директора компании «РЖД» Александр Плутник. В новый совет директоров «Локомотива» также вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов и Виктор Шендрик.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» после 19 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице с 28 очками.

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