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Стадион ФК «Спартак» переименуют в 2021 году по инициативе спонсора
Фото: АГН «Москва»

Стадион ФК «Спартак» переименуют в 2021 году по инициативе спонсора

Анастасия Волоснова

Город

Стадион футбольного клуба «Спартак» планируют переименовать по инициативе спонсора, банка «Открытие».

Спонсор собирается поставить на крыше стадиона надпись «Открытие банк Арена» вместо «Открытие Арена», которая была установлена еще при старых собственниках банка в 2014 году.

— Все необходимые документы оформлены. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает «Спартаку». Такая форма названия стадионов — типичная практика для мирового спорта, — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы банка.

Стадион планируют переименовать в 2021 году.

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