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ЦСКА гонится за лидером, перемены в «Спартаке» и кризис «Локомотива»: итоги первой части РПЛ
Фото: twitter.com/fcsm_official

ЦСКА гонится за лидером, перемены в «Спартаке» и кризис «Локомотива»: итоги первой части РПЛ

Кирилл Николаев

Спорт

Первая часть чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) завершена. Команды отправляются на двухмесячный перерыв. Все московские клубы — «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» — закончили первую часть сезона (19 туров) в первой половине таблицы. Некоторые из них еще претендуют на чемпионство.

ЦСКА. Яркое начало и смазанная концовка

В начале чемпионата ЦСКА показывал самый яркий футбол и какое-то время даже лидировал в чемпионате. У команды большое количество молодых игроков, с которыми главный тренер Виктор Гончаренко работает уже третий сезон. За это время команда успела сыграться, а молодые футболисты стали прогрессировать. Например, Иван Обляков, Федор Чалов, Константин Кучаев и Игорь Дивеев стали вызываться в сборную России.

Игра ЦСКА радовала болельщиков, но все испортила концовка сезона. Красно-синие начали терять очки в матчах с середняками и аутсайдерами. Команда не выигрывала четыре встречи подряд. Кроме того, ЦСКА просто провалился в Лиге Европы. Выступая не в самой сложной группе, столичный клуб умудрился не забить ни одного мяча в домашних матчах и занял последнее место в квартете. Из-за плохих результатов сами игроки стали чувствовать себя неуверенно и стали совершать глупые ошибки. На фоне последних неудач появились слухи об отставке Гончаренко. Однако 17 декабря ЦСКА одержал важнейшую победу над «Ростовом» со счетом 3:1 и поднялся на второе место. Разговоры об уходе Гончаренко утихли.

ЦСКА гонится за лидером, перемены в «Спартаке» и кризис «Локомотива»: итоги первой части РПЛФото: twitter.com/pfc_cska

Первую часть сезона команда завершила в призовой тройке. Команде важно занять место не ниже второго, чтобы попасть в Лигу чемпионов, в которой ЦСКА долго не играл, и заработать денег в бюджет на следующий сезон.

Очередные перемены в «Спартаке»

Первую часть сезона московский «Спартак» может занести себе в актив. Красно-белые воспользовались своим преимуществом в неучастии в еврокубках. Пока конкуренты теряли силы, играя по два матча в неделю, «Спартак» спокойно готовился к матчам в чемпионате. В итоге — промежуточное второе место с отставанием от «Зенита» на шесть очков.

На данный момент у «Спартака» очень молодой состав. При главном тренере Доменико Тедеско многие из молодых футболистов прогрессируют. Это касается нападающих Джордана Ларссона, Эсекьеля Понсе, а также полузащитника Романа Зобнина, который может закрыть сразу несколько позиций. Прогресс футболистов привел к улучшению результатов команды.

ЦСКА гонится за лидером, перемены в «Спартаке» и кризис «Локомотива»: итоги первой части РПЛФото: twitter.com/fcsm_official/

Несмотря на третью позицию, у «Спартака» остается одна важная проблема — позиционное нападение. Команда предпочитает играть на контратаках, используя свободные зоны соперника. В играх с аутсайдерами чемпионата, которые всем составом закрываются на своей половине поля, «Спартаку» приходится непросто. Пока Тедеско еще не поставил грамотную игру в позиционном нападении. Помешать достижению высокого результата могут и постоянные перестановки в клубе. Генеральный директор Шамиль Газизов был уволен со своего поста всего лишь после 153 дней работы. В «Спартаке» это решение объяснили расхождением во взглядах на развитие команды. Дмитрий Попов вернулся в руководство «Спартака» и снова занял пост спортивного директора. Он займется управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии и построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов. После поражения от «Зенита» со счетом 1:3 еще и Тедеско объявил о своем уходе после окончания сезона. Такое заявление уж точно негативно скажется на игроках.

«Динамо». Смена тренера и нестабильные результаты

Для московского «Динамо» смена главного тренера по ходу сезона стала нормой. Бело-голубые начали чемпионат при Кирилле Новикове, но после неожиданного поражения в Тбилиси от клуба «Локомотив» в квалификации Лиги Европы его уволили. Хотя при нем временами команда показывала неплохую игру и даже обыграла лидера чемпионата «Зенит».

На смену Новикову пришел немецкий тренер Сандро Шварц. Сначала результаты пошли в гору. Команда одержала три победы подряд. В одном из матчей был разгромлен испытывающий большие проблемы «Локомотив» со счетом 5:1. Затем бело-голубые слегка притормозили и потеряли несколько очков, завершив первую часть сезона на шестой позиции.

ЦСКА гонится за лидером, перемены в «Спартаке» и кризис «Локомотива»: итоги первой части РПЛФото: twitter.com/fcdynamo

В нынешнем состоянии «Динамо» пока не может стабильно отбирать очки у лидеров. При Шварце команда не выиграла у «Спартака», разгромно уступила «Ростову» (1:4) и проиграла «Зениту» (1:3). Так что за Лигу чемпионов команда точно не будет бороться, а вот в первой пятерке столичный клуб вполне может быть.

«Локомотив». Бардак в руководстве и место в середине таблице

Спад московского «Локомотива» был очевиден. В мае произошла смена главного тренера: вместо Юрия Семина пришел Марко Николич, которому удалось сохранить вторую позицию по итогам прошлого чемпионата. Летом команду покинули несколько ведущих игроков: Алексей Миранчук, который уехал играть в Италию за клуб «Аталанта»; пропустивший почти весь прошлый год, но регулярно приносивший пользу Джефферсон Фарфан; чемпион мира 2014 года Бенедикт Хеведес и чемпион Европы 2016 года Жоао Марио. Вместо них пришли явно уступающие в классе футболисты. Пожалуй, только бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш пришелся ко двору и приносит пользу команде.

ЦСКА гонится за лидером, перемены в «Спартаке» и кризис «Локомотива»: итоги первой части РПЛФото: twitter.com / Официальный аккаунт футбольного клуба «Локомотив» Москва

Параллельно с играми чемпионата «Локомотив» выступал в групповом этапе Лиги чемпионов. В этом турнире красно-зеленые даже сумели дважды сыграть вничью с мадридским «Атлетико», достойно выглядели в домашней игре с лучшей командой мира мюнхенской «Баварией». До матча предпоследнего тура с «Зальцбургом» команда могла попасть в плей-офф турнира, но уступила и потеряла шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков. Тем не менее в матчах Лиги чемпионов «Локомотив» выкладывался по полной и показывал полную концентрацию, а на чемпионат не хватило ни сил, ни, видимо, желания. В результате после серий из нескольких поражений подряд (команда в конце октября — начале ноября проиграла «Ротору», Сочи» и «Динамо» — прим. «ВМ») команда опустилась в середину таблицы. Апогеем ужасных результатов стало разгромное поражение от «Краснодара» — 0:5. Да, в конце первой части сезона «Локомотив» остался без нескольких ведущих игроков, но проигрывать с таким счетом — это слишком. В итоге команда скатилась на восьмую позицию.

Помимо игровых проблем, в клубе царит нездоровая атмосфера. Несогласные с уходом Юрия Семина болельщики каждый матч скандируют об отставке генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Все это отражается и на команде. Показывать нормальный результат в таких условиях невозможно. Зимой тренер Марко Николич проведет свою первую предсезонную подготовку с командой, в строй вернутся травмированные игроки, и, может быть, вернется прежний «Локомотив». В этом сезоне команда максимум может побороться за Лигу Европы.

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