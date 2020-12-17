Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ЦСКА победил «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ
Фото: instagram.com/pfc_cska

ЦСКА победил «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ

Кирилл Николаев

Спорт

Московский ЦСКА победил «Ростов» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в четверг, 17 декабря, в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-синих.

В составе ЦСКА три мяча забил нападающий Федор Чалов. «Ростов» сумел ответить лишь голом Алексея Козлова.

ЦСКА прервал четырехматчевую серию без побед в РПЛ. Команда Виктора Гончаренко набрала 37 очков и вышла на вторую позицию, обойдя в турнирной таблице московский «Спартак». «Ростов» занимает пятое место с 32 баллами.

Читайте также: Соревнования «Лига звезд спорта» начнутся на платформе «Московский киберспорт»

«ЦСКА»РПЛФК «Ростов»
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Русская мафия угрожает миру

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

В тыквенном супе нашли расизм

Ирина Ирбитская
Ирина Ирбитская

Цифровая столица страны

Андрей Павлов
Андрей Павлов

Кризис пережили благодаря льготам

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цвет настроения — белый

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Спасите меня от себя, наденьте маску

Все мнения
О проекте