ЦСКА победил «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ

Фото: instagram.com/pfc_cska

Московский ЦСКА победил «Ростов» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в четверг, 17 декабря, в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-синих.

В составе ЦСКА три мяча забил нападающий Федор Чалов. «Ростов» сумел ответить лишь голом Алексея Козлова.

ЦСКА прервал четырехматчевую серию без побед в РПЛ. Команда Виктора Гончаренко набрала 37 очков и вышла на вторую позицию, обойдя в турнирной таблице московский «Спартак». «Ростов» занимает пятое место с 32 баллами.

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