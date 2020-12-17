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Соревнования «Лига звезд спорта» начнутся на платформе «Московский киберспорт»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Соревнования «Лига звезд спорта» начнутся на платформе «Московский киберспорт»

Кирилл Николаев

Спорт

Соревнования по киберспорту «Лига звезд спорта» пройдут на платформе «Московский киберспорт». Турнир по игре Counter-Strike: Global Offensive будет идти в течение шести месяцев.

Соревнования продлятся с 20 декабря 2020 года по 30 июня 2021 года. В турнире примут участие сборные 16 всероссийских спортивных федераций. Режим игры — пять на пять. Каждой команде предстоит сыграть с каждой по одному матчу.

«Лига звезд спорта» стала продолжением «Турнира звезд спорта», который состоялся в рамках первого сезона «Московского киберспорта» в мае-июне 2020 года. Победителем стала сборная Юношеской футбольной лиги. В турнире поучаствовали многие известные спортсмены, среди которых легкоатлет Сергей Шубенков, саночник Роман Репилов, гимнасты Никита Нагорный и Эмин Гарибов и другие.

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