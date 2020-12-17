Соревнования «Лига звезд спорта» начнутся на платформе «Московский киберспорт»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Соревнования по киберспорту «Лига звезд спорта» пройдут на платформе «Московский киберспорт». Турнир по игре Counter-Strike: Global Offensive будет идти в течение шести месяцев.

Соревнования продлятся с 20 декабря 2020 года по 30 июня 2021 года. В турнире примут участие сборные 16 всероссийских спортивных федераций. Режим игры — пять на пять. Каждой команде предстоит сыграть с каждой по одному матчу.

«Лига звезд спорта» стала продолжением «Турнира звезд спорта», который состоялся в рамках первого сезона «Московского киберспорта» в мае-июне 2020 года. Победителем стала сборная Юношеской футбольной лиги. В турнире поучаствовали многие известные спортсмены, среди которых легкоатлет Сергей Шубенков, саночник Роман Репилов, гимнасты Никита Нагорный и Эмин Гарибов и другие.

Читайте также: Соревнования по кибербезопасности для школьников пройдут в Москве