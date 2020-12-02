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Соревнования по кибербезопасности для школьников пройдут в Москве
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Соревнования по кибербезопасности для школьников пройдут в Москве

Юлия Курганова

Город

В Москве состоятся несколько турниров по кибербезопасности «Эшелонированная оборона — 2020», которые организованы столичным центром «Патриот.Спорт» совместно с департаментом информационных систем Министерства обороны РФ и научно-производственным объединением «Эшелон». Принять участие в соревнованиях смогут столичные школьники в возрасте до 18 лет в составе команд до пяти человек.

Отмечается, что целью турниров является выявление и поощрение лучших юных специалистов в области кибербезопасности.

— Для заинтересованных школьников, в том числе участников киберспортивных проектов нашего центра, это прекрасная возможность реализовать свой потенциал. В частности, это отличный профессиональный старт для обучающихся в «КиберШколе», нашем структурном подразделении», — рассказал директор центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Турниры будут проходить на игровой платформе «Киберпатриот». Она объединяет организации, занимающиеся программами и проектами в области киберспорта и кибербезопасности.

Формат соревнований — Capture the Flag (CTF). Команды получат набор заданий по тестированию защищенности информационных систем, криптографии и поиску и анализу информации. Результатом успешного прохождения задания станет «флаг» — набор символов. «Флаги» будут регистрироваться в судейской системе, которая автоматически подсчитает баллы каждого коллектива.

Соревнования по кибербезопасности будут проходить в два этапа. Отборочный тур состоится 6 декабря в онлайн-режиме. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте до 3 декабря.

Финал пройдет 19 декабря. Победители и призеры будут награждены ценными призами для профессионального развития, а также сертификатами на курсы в области кибербезопасности в учебном центре «Эшелон». Призовой фонд в 2020 году составит более 380 тысяч рублей, сообщается на сайте мэра Москвы.

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