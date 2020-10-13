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Киберспортивная школьная лига откроется в Москве
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Киберспортивная школьная лига откроется в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице открывается Киберспортивная школьная лига. С октября по май будут проводиться турниры по Dota 2, League of Legends, Hearthstone, FIFA, World of Tanks и другим играм.

Онлайн-презентация Киберспортивной школьной лиги, которую организовал центр «Патриот.Спорт», пройдет 15 октября. Тогда же откроется киберспортивная платформа для проведения игр. Она позволит собрать всех участников на одном ресурсе.

На портале можно будет также пройти образовательные курсы по киберспорту и кибербезопасности.

Директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев рассказал, что в прошлом году в соревнованиях по киберспорту поучаствовали свыше 20 тысяч школьников. В этом сезоне все турниры будут проходить под началом единой школьной лиги.

— На портале будут доступны рейтинги игроков и команд: пользователи смогут в режиме онлайн следить за турнирными таблицами. Это очень важно, так как одна из базовых установок развития школьного киберспорта — воспитание лидерских качеств у детей и подростков, — сказал Марат Кучушев.

Чтобы стать участником онлайн-презентации Киберспортивной школьной лиги, нужно подать заявку, сообщил официальный сайт мэра Москвы.

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