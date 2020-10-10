Московские видеопособия для школьников получили премию правительства России

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Учебные VR-пособия для столичных школьников получили премию правительства России. Разработка принадлежит специалистам Московского центра развития кадрового потенциала образования.

Учебные пособия представляют собой подборку тематических видео по разным предметам: химии, физике, биологии, географии, обществознанию, истории и мировой художественной культуре. Некоторые из материалов стали настоящими видеоэкскурсиями. Например, с помощью новых технологий школьники могут посмотреть Большой Кремлевский дворец, Главный ботанический сад РАН или Центр подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке.

VR-разработку интегрировали в материалы Московской электронной школы. Пособиями воспользовались более полумиллиона человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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