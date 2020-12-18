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Песков оценил решение CAS запретить властям России посещать Олимпийские игры
Фото: youtube.com / RT Россия

Песков оценил решение CAS запретить властям России посещать Олимпийские игры

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить властям России присутствовать на международных соревнованиях вызывает сожаление. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее CAS обнародовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). В вердикте указано, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, под флагом России до декабря 2022 года. При этом атлеты из РФ могут выступать в нейтральном статусе. Согласно другим положениям документа, на соревнования не допустят представителей российской власти, в том числе президента и членов правительства.

В свою очередь Песков сказал, что Кремль сожалеет о таком вердикте и относится к нему негативно.

— Но вместе с тем уже было отмечено нашими спортивными руководителями, что главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он выразил надежду, что это поможет сохранить международную квалификацию и спортивную форму.

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