Песков оценил решение CAS запретить властям России посещать Олимпийские игры

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Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить властям России присутствовать на международных соревнованиях вызывает сожаление. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее CAS обнародовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). В вердикте указано, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, под флагом России до декабря 2022 года. При этом атлеты из РФ могут выступать в нейтральном статусе. Согласно другим положениям документа, на соревнования не допустят представителей российской власти, в том числе президента и членов правительства.

В свою очередь Песков сказал, что Кремль сожалеет о таком вердикте и относится к нему негативно.

— Но вместе с тем уже было отмечено нашими спортивными руководителями, что главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он выразил надежду, что это поможет сохранить международную квалификацию и спортивную форму.

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