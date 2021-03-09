Станет героем и карандаш

Мультипликатор Андрей Осадчих / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Андрей Осадчих работает художником-постановщиком в создании персонажей для мультфильмов. «Вечерке» он рассказал, как рождаются персонажи и от чего зависит их характер.

— Андрей, сколько времени у художника может уйти на одного персонажа, на его внешний вид без анимации движений?

— Над мультфильмом работает большая команда разных специалистов. Разработкой дизайна анимационного персонажа занимается концепт-художник. На создание визуального образа у него уходит около трех дней, но это без учета правок. В процессе работы мы постоянно вносим коррективы. Даже если серия уже готова, но мы видим, что есть недочеты, дизайн персонажа может быть отредактирован. Причем художник рисует сразу несколько версий. Чтобы можно было обсудить, сравнить и выбрать лучший вариант.

— Какого персонажа придумать сложнее — человекоподобного или звероподобного?

— Лично для меня сложнее работать со звероподобными. Но это субъективно. Все зависит от опыта работы конкретного специалиста. Я чаще работал с человекоподобными героями, поэтому они даются мне легче. И, на мой взгляд, во внешности зверей сложнее отразить индивидуальность.

— Какие детали внешнего образа помогают раскрыть характер героя?

— В первую очередь характер раскрывают черты лица и мимика. Толстые брови говорят о серьезности или даже суровости и маскулинности героя, тонкие — о натуре более изысканной. Также важны пропорции и силуэт: если мы создаем сильного, но не очень умного персонажа, то голова у него будет маленькая, а руки и плечи, наоборот, большие и широкие. Тело умника будет худым, а голова внушительной. Кроме того, важно правильно использовать цвета. Одежда злых персонажей чаще всего имеет приглушенные и темные оттенки, но для выразительности мы часто используем яркий акцент. Например, черную одежду может хорошо дополнить красная повязка на голове героя, символизирующая опасность.

— На ваш взгляд, любой предмет или животное можно превратить в героя мультфильма?

— Да, героем мультфильма может стать все что угодно. Важно наделить это характером и историей. Персонажем мультфильма может быть даже карандаш. При этом ему необязательно дорисовывать руки и ноги. Главное — заложить эмоции в его движения, чтобы было понятно, какой он: стеснительный, влюбленный или дерзкий.

— Есть ли отличия в том, как подходили к созданию персонажей советские мультипликаторы и современные специалисты?

— Принципиальных отличий нет. В советское время персонаж проходил через все те же этапы создания. Только сейчас благодаря технологиям мы можем делать это быстрее. Еще я бы отметил, что в советской мультипликации больше акцента было на драматургии. Характеры персонажей были чуть глубже, на этом они делали упор.

ДОСЬЕ

Андрей Осадчих родился 29 сентября 1989 года в городе Миасс Челябинской области. Окончил Театральный художественно-технический колледж. После получил образование во Всероссийском государственном институте кинематографии. Работал над мультсериалами «Сказочный патруль» и «Сказочный патруль. Хроники чудес».

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