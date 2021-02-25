Ночь, Жулебино, стихи

Актер театра и кино Денис Бузин / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это актер театра и кино Денис Бузин.

Порой идешь по знакомой улице, и внезапно возникает желание свернуть с проторенного пути. Так, гуляя с другом по улице Станиславского, Денис Бузин открыл для себя закоулок, в котором располагается театр Женовача. Здесь он и назначил встречу «Вечерке».

Во дворе театра, который располагается в здании бывшей золотоканительной фабрики семьи Алексеевых, известной в XIX веке по всей России, уютно даже зимой. Здесь оборудовали деревянный помост со скамейками, рядом растут березы и вишни, которые сейчас укутаны снегом.

— Эти березы напоминают мне актеров, которые стоят на сцене. А ряды вишни — это зрительный зал. Мне кажется, здесь специально создали такую аллегорию. Меня это настолько поразило, что двор стал моим местом силы, — делится Бузин.

Он рассказал, что раньше любил покупать вафли с кленовым сиропом на «Маяковской» и потом приезжать сюда. Таким маршрутом он однажды провел и девушку, которую пригласил на свидание.

— Сироп зашел тогда. К тому же вечером здесь включают необыкновенную подсветку. Вообще, у меня романтичная натура. Недавно в Жулебине снимали сцену для сериала, где я девушке баллончиком пишу на снегу: «Спокойной ночи». А в свое время на карнавальной вечеринке я с первого взгляда влюбился в девушку, которая жила в этом же районе. Помню, она тогда опоздала и была без маски. Чем-то даже напомнила Киру Найтли и Натали Портман. Мы разболтались, и я решил на следующий день написать ей стихи, — признается Бузин.

Свои сочинения Денис «доставил» адресату очень необычно. Он ночью приехал в Жулебино с банкой краски и написал стихотворение по всей дороге от ее подъезда до остановки автобуса. Это послание еще в течение полугода читали другие жители района. За такую шалость актера даже чуть не оштрафовали, но он сказал, что краска смывающаяся, и его отпустили.

— Так что мне даже в роль вживаться не нужно было, ведь я уже это все пережил, — улыбается Денис. — Вообще, Москва удивительны город! Если приехать на восток, она откроется тебе промышленными заводами, а на западе находятся чудесные парки. Я удивлен, почему они не настолько популярны. Пока у нас все границы были закрыты в прошлом году, решил устроить себе путешествие по зеленым территориям столицы. Так я открыл для себя пляж «Химки-2». Его так благоустроили, что чувствуешь, будто находишься в Англии или Штатах. А еще меня впечатлил парк «Фили». Не думал, что где-то еще помимо Парка Горького есть такая большая набережная.

Актер даже придумал игру для путешествий по всем зеленым территориям Москвы. В каждом парке можно поставить автомат, который делает гравировки на монетках. Каждую из них нужно прикреплять на карту, и пока все не соберешь, приз не получишь. Актер раньше жил в Новокосине, но когда понял, что на дорогу тратит много времени, переехал на Волгоградский проспект.

ДОСЬЕ

Денис Бузин окончил ВГИК в 2008 году. Снялся более чем в 35 картинах. Самой ранней из них был сериал «Солдаты». Многие помнят роли актера в сериалах «Глухарь», «Розыск», «Физрук», «Последний министр» и «Короче». Удачной работой оказался и фильм «Отец», где также снялись популярные актеры Баширов, Васильева и Мадянов.

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