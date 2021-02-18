Мой милый сердцу дворик

Актриса Екатерина Кабак во дворе дома в Подсосенском переулке, где провела свои детские годы / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их это актриса Екатерина Кабак.

Холодная зима не помеха для прогулок, особенно если выходишь во двор твоего детства. Екатерина Кабак назначила «Вечерке» встречу возле дома № 13 в Подсосенском переулке, чтобы посмотреть, как изменилось место, где она выросла.

Актриса с теплотой вспоминает детские годы.

— В Фурманный переулок меня водили в детский сад, затем я ездила на трамвае в школу № 1284 на проспекте Сахарова. Я любила ее. Даже когда родители переехали за город, я оттуда ездила в эту школу, — вспоминает Екатерина Кабак. — И дорога занимала один-два часа. Но школу менять я не хотела.

Двор, в котором выросла Екатерина, типичный для центра столицы: малень-кий, уютный, с детской площадкой и парковками.

— Здесь все изменилось. Соседний дом, который сейчас выкрашен в голубой цвет, был заставлен «лесами». Мы постоянно пытались забраться внутрь. Он был настолько старый и аварийный, что наклонялся, как Пизанская башня, в сторону нашего дома. Все из-за этого переживали, — вспоминает актриса. — А вот на горке, когда каталась на роликах, я когда-то сломала руку.

Екатерина рассказала, что сначала даже не заметила этого.

— А в тот день еще не работал лифт. И я на последний этаж шла на роликах, крепко держась за перила. То есть, можно сказать, тащила себя на руках по лестнице. Забавно все это вспоминать, так давно это было! Кстати, на первом этаже дома еще жил мальчик Денис. Я ему нравилась, и, помню, мы с ним часто гуляли по району, — поделилась Кабак.

После окончания школы актриса решила снова переехать жить из Подмосковья в столицу — отдельно от родителей. И 3,5 года вела утреннее шоу на радио. Ранние подъемы не были для актрисы испытанием — с самодисциплиной у девушки проблем никогда не было.

— Я заядлый трудоголик. Уже с 14 лет снималась в фильмах. Днем школа, ночь — на съемочной площадке. Я не жалею, что детство было именно таким. Просто сейчас немного сложно найти язык с теми, кто любит полениться, — призналась актриса.

Но время на личную жизнь актриса все же находит. Екатерина любит, например, гулять по Ботаническому саду МГУ. А еще — острые ощущения.

— Обожаю картинг, люблю водить машину, но на дорогах не гоняю. И еще обожаю стрелять и периодически хожу в тир — на Кутузовском проспекте есть хороший стрелковый клуб, — поделилась Екатерина.

Поэтому у Кабак сценический бой в Театральной академии был любимым предметом.

ДОСЬЕ

Екатерина Кабак получила известность после выхода сериалов «Клуб», «Мачеха» и «Анна-детективъ». Во время учебы во ВГИКе также прошла курс театральной школы «Ламба» в Лондоне. Также снималась в лентах «Взрослые игры», «Универ», «Дело Крапивиных» и в комедии «Гуляй, Вася!». Этой весной на экраны выйдет комедия с участием актрисы «Рашн Юг».

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