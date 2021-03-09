«Борюсь с трусость»: актер Макар Запорожский о своем характере

Актер Макар Запорожский / Фото: Из личного архива Макара Запорожского

В конце февраля на экраны вышел спортивный сериал «Мастер», одну из главных ролей в котором исполнил Макар Запорожский. Актер рассказал «Вечерке» о съемках в экстремальных условиях, увлечении психологией и качествах, которые мешают ему по жизни.

— Макар, вы родились в творческой семье (отец — заслуженный артист России Виктор Запорожский, мать — доцент ВТУ им. Щепкина Наталия Макарова. — «ВМ»). Судя по всему, гены дали о себе знать...

— Я после школы хотел поступать на физфак МГУ и еще читал много книг по психологии, но дальше интереса дело не пошло. Надо было изучать математику и прочее. С гуманитарными дисциплинами все было проще. Бери стихи, басни, прозу, учи и выдавай. Я понимал, как с таким материалом работать. А в той области — нет. В общем, испугался. Наверное, все же важно и окружение, которое так или иначе на тебя влияет. Как бы то ни было, я сам себе строил карьеру.

— Сейчас ощущаете большую конкуренцию среди молодых актеров?

— Мне грех жаловаться. Роли для меня есть, и это дело кормит. А вообще, всегда можно получить какое-нибудь дополнительное образование и проявить себя в любой сфере. Чувствую, что мог бы, допустим, организовывать мероприятия, что-нибудь продюсировать либо заниматься психологией. Мне очень любопытно, почему в той или иной ситуации человек поступает именно так, а не иначе, откуда у него берутся мотивация и желания. Это все-таки больше психология или физиология? И еще меня очень интересует история.

— Что касается актерской деятельности, на мой взгляд, наибольшая известность пришла к вам, когда вы исполнили главную роль хоккеиста Дмитрия Щукина в нашумевшем сериале «Молодежка». Согласны?

— Да. Эта хоккейная картина пришлась многим по вкусу. Тогда все сложилось довольно забавно. Я узнал о том, что буду играть на воротах, перед самыми съемками. Удивительно, но со льдом я подружился как-то сразу, и возникло невероятное желание проявить себя в этом амплуа. Мне нравится испытывать на себе то, с чем раньше никогда не сталкивался.

— И каково было отбивать летящие на тебя шайбы?

— Ощущал очень большую ответственность. Поначалу, конечно, было немного не по себе, когда на тебя летели каучуковые диски, а их удары были довольно приличные. Никакая защита не помогала. Но потом стал охватывать этот самый спортивный азарт, хотелось доказать — кто кого: я шайбу, или она меня. И чем только я их ни отбивал... Приходилось непросто, учитывая еще и то, что вратарская амуниция очень тяжелая.

— Роли в каких проектах больше всего пришлись тебе по душе?

— Например, в «Храни меня, мой инстаграм». Это в своем роде уникальная история для отечественного кинематографа. Мне кажется, такого еще никто не делал. Ребята написали прекрасную пьесу — сценарий, в котором пытались изобразить срез эпохи. То, что в голове у молодежи, чем живет старшее поколение, сорокалетние люди, с какими они сталкиваются проблемами, как на это реагирует государство и как вообще люди между собой взаимодействуют. Еще очень понравилась работа в картине «Илиана. Верь мне». Там играю одну из важных ролей. Все сложилось просто прекрасно. Режиссер поверил в меня и позволил себя проявить. Я «выдал» слегка сумасшедшего товарища, который за картину поменял пять образов. Еще сыграл в картине Сергея Светлакова. Тема любви — это здорово. Любви, которая возникает между людьми молодыми и пожилыми, между представителями разных социальных слоев...

В целом мне нравится играть в таких картинах, где нет бытового существования, а когда подача материала острая и надо проявить себя ярко. В удовольствие, если режиссер позволяет тебе действовать так, как хочется тебе. Так было в фильме «Солнечный круг». Мы в полном согласии провели этот проект.

— А самой сложной работой можно назвать вашу роль в фильме «Мастер»?

— О да. Это эпохальная картина, над которой мы работали около полугода. Проект сложнейший и мощнейший. Снимали фильм в Астрахани, на границе с Казахстаном. Температура +50. В гоночных противопожарных комбинезонах в ужасную жару надо было разыгрывать сцены под перевернутым КамАЗом и участвовать в авариях.

Макар Запорожский / Фото: Из личного архива Макара Запорожского

— Роль была достойная.

— Да. Сыграл одного из наиболее опытных пилотов. В какой-то момент решили поменять состав команды, оставили лишь меня одного. В итоге я получился неким старожилом. Только достаточно долгое время моему персонажу не удавалось завоевывать первые места, лишь вторые и третьи. В итоге он своего добился — взял золото на «Шелковом пути».

— А когда-нибудь мучились играя?

— Было такое в спектакле «Маяковский идет за сахаром». Даже постановщик меня об этом предупредил. Сказал, что первые 15 минут будет жутко скучно, но главное — перетерпеть. После начнется настоящее действо. А получилось все наоборот. И потом, играя эту роль на протяжении уже восьми лет, я ее почувствовал и даже полюбил. А моя мечта — сыграть в пьесе Шекспира. Думаю, это мне по силам.

— Есть ли у вас черты характера, от которых вы хотели бы избавиться и над этим работаете?

— Полно. Есть во мне какая-то и трусость, и неуверенность, и лень, и нерешительность, и негибкость во многих моментах. Не получается порой быть более чутким. Я иногда не слышу и не вижу. Думаю о чем-то своем, вместо того чтобы замечать абсолютно все, что происходит вокруг, допустим с близкими людьми. Не могу порой понять, что надо, а что нет, кого слушать, чтобы принять решение, и даже иногда не знаю, чего хочется мне. Это самое ужасное.

— Это касается работы или личной жизни?

— В карьере все просто. Есть работа — работай, нет — значит нет. Все это больше касается личной жизни.

ДОСЬЕ

Макар Запорожский родился 5 сентября 1989 года в Москве. В 2010 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа. В 2010– 2011 годах служил по призыву в команде актеров-военнослужащих в Центральном академическом театре Российской армии. С 2012 года — артист Московского академического театра им. В. Маяковского. Лауреат премии «Золотой лист-2010» в номинации «За создание лучшего актерского ансамбля».

Династия

Отец Макара — актер и театральный деятель Виктор Запорожский, мама — профессор кафедры Театрального училища имени Щепкина Наталия Макарова. Родители будущего актера не были против того, что сын пошел по их стопам. Они видели в нем некоторые способности к этой профессии. Еще в детстве Макар много снимался в рекламе, работал в театре. Мама с папой в основном сына хвалили, а если что не так, обязательно делали замечания.

Отвратительный случай

В 13-летнем возрасте Макар без спроса взял на съемочной площадке реквизиторский нож и ушел с ним поиграться — решил побросать его в дерево. В какой-то момент предмет куда-то отлетел и потерялся в траве. Макар искал нож долго, но не нашел. В итоге «получил», конечно, реквизитор. Его потом уволили, а маленький Макар так и не признался в содеянном.

Непростой союз

С супругой, актрисой Екатериной Смирновой, Макар познакомился при поступлении в ГИТИС. Он влюбился в нее, когда та в качестве дежурной подметала пол в аудитории. Какое-то время Макар и Катя притирались друг к другу, были и трудности. Сейчас воспитывают двух дочек — Сашу и Лизу..

Встал на сноуборд

Макар обожает спорт, всячески старается поддерживать свою физическую форму. Еще в детстве он серьезно занимался акробатикой и тяжелой атлетикой. Тягал гири.. Получил юношеский разряд. А нынешней зимой, находясь в Сочи на известном курорте «Роза Хутор», подружился со сноубордом. Этот вид спорта ему безумно понравился. Он собирается и дальше продолжать его осваивать.

Кулинар

Запорожский очень любит готовить, причем в ход идет все имеющееся в холодильнике. Называет себя «любителем экспромтов и спасателем продуктов». Недавно Макар приобрел коктейльный набор и теперь делает дома коктейли, ищет интересные новые вкусы и соотношения. Напитки он дегустирует сам и при этом сравнивает себя с парфюмером.

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