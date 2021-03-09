Леонид Агутин объяснил предвзятое отношение к поп-артистам в России

Фото: Youtube / Юзефович

Российский музыкант и певец Леонид Агутин объяснил, почему в России предвзято относятся к поп-артистам. В интервью Галине Юзефович он отметил, что с годами «есть подвижки».

— С годами я добился многого в смысле отношения к себе, этот путь был не простой, он был более непростой, чем протоптать тропинку к сердцам слушателей и зрителей. Хотя, казалось бы, ничего сложнее быть не может. Но к критикам было сложнее, — отметил музыкант.

Он пояснил, что в России практически нет музыкальной критики, а если и есть, то на популярный жанр она не распространяется.

— Все довольно симпатичные, умные люди, которые освещают музыку, всех я их знаю поименно, они все в основном увлекаются рок-музыкой, — уточнил Агутин.

Певец добавил, что на рок-музыку в России нет социального заказа.

Видео опубликовано на YouTube.

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