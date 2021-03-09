Агутин рассказал, как поссорился с Градским на шоу «Голос»
Певец Леонид Агутин рассказал об инциденте, который произошел у него с музыкантом Александром Градским во время съемок программы «Голос».
Конфликт между артистами случился после выступления одной из участниц шоу Полины Зизак. Она выбрала песню Уитни Хьюстон, но в один из моментов ей не хватило дыхания.
Агутин вместе с Димой Биланом, будучи членами жюри, решили открыто сделать ей замечание. Градский предложил им самим исполнить эту песню, но они отказались.
— Старик, ну ты же понимаешь! — с такими словами Градский пришел мириться к Агутину после недельной ссоры, сообщил последний в интервью Галине Юзефович.
После этого Агутин признал, что песню Хьюстон не смог исполнить бы даже один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни.
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