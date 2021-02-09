«Любуемся тобой и гордимся»: Агутин трогательно поздравил дочь с днем рождения

Фото: instagram.com/agutinleonid

Российский музыкант Леонид Агутин трогательно поздравил младшую дочь Елизавету-Марию Варум-Агутину с днем рождения. Фото девушки он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке дочь звездных родителей запечатлена за игрой на гитаре. Скорее всего, его сделали во время выступления. Уточняется, что девушке исполнилось 22 года.

— Как же мы с мамой любуемся тобой и гордимся! С днем рождения, Елизавета-Мария Варум-Агутина! Наша вера, надежда и любовь! — подписал фото Агутин.

Поклонники присоединились к поздравлениям и оставили свои комментарии.

«Счастья и творческих побед. С днем рождения!»; «Любви и ровной, счастливой дороги»; «С именинницей вас! Это здорово, когда есть повод гордиться. Есть объект любования и обожания», — написали фолловеры.

Ранее музыкант опубликовал трогательное признание, посвященное 23-летию брака с исполнительницей Анжеликой Варум.

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