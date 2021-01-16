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«Столько нежности»: Агутин трогательно поздравил Варум с 23-летием брака
Фото: instagram.com/agutinleonid

«Столько нежности»: Агутин трогательно поздравил Варум с 23-летием брака

Юлия Ямпольская

Звезды

Певец и композитор Леонид Агутин опубликовал трогательное признание, посвященное 23-летию брака с исполнительницей Анжеликой Варум. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Instagram.

Так, певец поделился с поклонниками снимком, на котором супруги запечатлены вместе. Кроме того, он выразил свои чувства в нежном стихотворении:

Родная, на этом холсте нарисованы мы.

Единством, борьбой удивительных противоречий.

И пусть, словно щурясь на солнце, что вышло из тьмы,

Рожденный любовью, наш путь будет сладок и вечен.

Подписчики пришли в восторг от такого признания и отметили, что супруги давно являются примером для многих звезд, которые разменивают себя на короткие отношения.

«Прекрасные! Поздравляю»; «Очень пронзительно-трогательные стихи! С вашим днем!»; «Столько нежности в каждой строчке», — написали фолловеры.

Ранее помолодевшая Варум восхитила подписчиков стильным образом.

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бракЛеонид АгутинАнжелика Варум
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